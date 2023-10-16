Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

Ворог суттєво активізував свої сили та перейшов в атаку, попередив Олександр Сирський.

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ЗСУ відбивають атаки РФ під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53-тя ОМБр

Окупанти РФ знову почали здійснювати спроби штурмових дій на ряді ділянок на фронті.

Про це розповів командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, йдеться в повідомленні в Telegram Сухопутних військ.

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За його словами, на Куп'янському та Лиманському напрямках ситуація суттєво загострилася, при цьому ворог суттєво активізував свої сили.

Мета РФ на Лимансько-Куп'янському напрямку

Український генерал попередив про те, що росіяни хочуть прорвати оборону захисників України і захопити нові території.

"Завдяки діям наших підрозділів ворогові виконати свої плани не вдасться", - упевнений Сирський.

Він також відвідав українських військових і подякував їм за службу і виконання бойових завдань.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку. Ворог намагається атакувати навіть вночі, прагнучи "роздрібнити" свої підрозділи, підкреслив Ілля Євлаш.

Раніше повідомлялося, що РФ кинула в бій резерви і готує оточення ключового міста. Незважаючи на збільшення числа авіаобстрілів, у окупантів немає успіхів, підкреслив Іван Шевцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали в Генштабі.

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