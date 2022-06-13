Окупантів наздогнала "кара небесна" на Харківщині: знищена жива сила і боєкомплект противника

Бійці Нацгвардії показали яскраві кадри знищення загарбників.
Бійці Національної гвардії в Харківській області знищили живу силу російських військ і боєкомплект артилерійських снарядів за допомогою безпілотника.
Видовищне відео удару по позиції противника показали в Facebook Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.
На опублікованих кадрах видно, що ворожі солдати, розслабившись, вантажили боєприпаси, коли їх накрив український дрон.
"Кара небесна" - смертельний сюрприз для рашистів. Легкі БПЛА гвардійців Дистанційно турбують піхоту окупантів, забираючи життя і ранячи багатьох з них. Вони змушують ворога постійно триматися поблизу укриттів, сковують і відволікають значні ресурси", - розповіли про роботу дронів наші захисники.
"Завдяки ювелірній роботі бійців спецпризначення на Харківщині була знищена жива сила противника і боєкомплект артилерійських снарядів саме за допомогою дрона", – підкреслили військові.
Нагадаємо, що захисники України за добу, 12 червня, завдали три потужних Удари з повітря по скупченню російських окупантів на півдні.
Завдання виконали кілька українських вертольотів і штурмовиків і один винищувач.
Також повідомлялося, що бійці Збройних сил України на південному напрямку ліквідували велику кількість іноземних найманців - ймовірно сирійців.
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