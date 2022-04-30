Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть на відео / скріншот

Російський окупант-тіктокер був убитий снарядом під час зйомок чергового відео.

Зняте загарбником відео, на якому він розповідає про виконане бойове завдання, все ж потрапило в мережу.

"Перше основне завдання у нас виконане. Виконана на 5 з плюсом. Сумарно у нас три "300"...", - після цих слів поруч з ним лунає вибух, камера падає і на відео з'являється кривавий кадр.

Раніше ми повідомляли, що про тимчасово окупований РФ Севастополь поховали командира розвідувального взводу розвідувального батальйону дислокується в Севастополі 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії Олексія Охоту. Він був ліквідований ЗСУ.

Також повідомлялося, що ВСУ ліквідували зрадника України, що прилучився до окупантів після анексії Криму. В якості "вантажу-200" в РФ відправився командир взводу Кирило Костенніков з Севастополя. Він був убитий на Донбасі.

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