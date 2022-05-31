Окупант намародерив iPhone в Україні та випадково злив у Мережу рапорт про відмову воювати

Антон Кузнєцов вкрав телефон у українки в Чернігівській області / Фото t.me/a_shtirlitz

Російський окупант Антон Кузнєцов під час бойових дій у селі Іванівка Чернігівської області вкрав у українки мобільний телефон. Але оскільки користуватися iPhone він, мабуть, не вміє, то примудрився зганьбитися.

Російський сержант не вийшов з ICloud та не лише "здав" власниці вкраденого iPhone своє місцезнаходження, але і "показав" фото з друзями і подругу. Про це у своєму Telegram-каналі розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

Також окупант злив у Мережу власний рапорт про відмову від подальшої участі у війні проти України.

"Знайомтеся - орк сержант Кузнєцов Антон в / ч 21005 (74 омсбр) м Юрга Кемеровської області", – написав Штефан.

Фото t.me/a_shtirlitz

"Повернувшись до Московії, забув вийти з ICloud і крім фото з братушанями, своєю куркою, посвідченням про відрядження на полігон для відновлення боєздатності завантажив ще один цікавий документ. Рапорт про відмову брати участь у так званій спецоперації. Богатир здувся вже, дивлячись на кількість зашкварених братушань. Передати привіт орку можна +7952166 36 63", - додав офіцер ЗСУ.

Судячи з геолокації, знаходиться Кузнєцов в місті Юрга Кемеровської області РФ.

Як повідомляв Главред, в Білорусі опублікували особисті дані солдатів ЗС РФ, які відправляли з білоруського Мозиря речі, награбовані в ході тимчасової окупації України.

Відомо, що лише за один день, 2 квітня, солдати ЗС РФ здали на відправку у відділення Російської служби експрес-доставки СДЕК понад дві тонни речей.

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