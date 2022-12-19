"Здали місцеві": полковник ЗСУ розповів про тортури та побиття в полоні у ГРУ

У російському полоні були тортури, а також імітація розстрілу, розповів Роман Світан.

Роман Світан / Скріншот

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів про те, що в 2014 році побував у російському полоні, коли був радником губернатора на Донбасі.

"Потрапив у полон, виконуючи певні завдання в тилу – Донецьк тоді вже був окупований, і я виконував завдання там. Я потрапив в полон до головного розвідуправління 58 армії, а здали мене місцеві СБУшники, наводили місцеві співробітники МВС, тобто колаборанти й зрадники", - пояснив він в ході чату в Главреде.

Український військовий зазначив, що в російському полоні були тортури, а також імітація розстрілу.

"Бородай прийняв рішення мене знищити, а Безлер мене з-під розстрілу відбив і обміняв на ФСБшників – там був обмін 1х15", — повідомив він.

Світан додав, що в результаті полону ніякої психологічної травми він не отримав.

"Крім тих фізичних каліцтв, які завдали в полоні, починаючи від голок під нігті та закінчуючи розбитими ногами. Це фізичні проблеми, а психологічних немає. Мозок військового працює у своєму режимі, він відсікає емоції, залишаються тільки факти та ставлення до супротивника – його треба знищувати", — додав він.

Раніше Світан заявив, що вже спостерігається прогрес і приблизні етапи руху української армії до виходу на кордони 1991 року.

"Незабаром для росіян і Кремля зникне головне – Кримська військова база. Сам Крим російському військово-політичному керівництву не був потрібен - йому потрібна була військова база в Криму. Після того як вона буде знищена разом з Чорноморським флотом, зникне сама проблема, і Крим стане нецікавий Росії. Думаю, все закінчиться саме цим", - пояснив співрозмовник.

Раніше Світан заявив про те, що путінський режим втратить управління після того, як санкції повністю виконають свою місію.

"Нестача фінансів для виживання регіонів призведе до розвалу Російської Федерації. А Путін і його команда при цьому залишаться приблизно в такій же ситуації, що і Горбачов з його командою при розвалі Радянського Союзу: не стало СРСР – не стало і поста президента", — підкреслив він.

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