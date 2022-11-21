'З ногами печалька': поранений окупант Міша сховався від ЗСУ під ліжко, але його знайшли

На відміну від російських військових, які знущаються з українських військовополонених, ЗСУ повелися дуже людяно з росіянином.
Збройні сили України взяли в полон російського окупанта з перебитими ногами. Загарбник ховався під ліжком в одному зі зруйнованих будинків.
Відео з пораненим окупантом оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Так, російський військовий розповів, що його звуть Михайло і він із Підмосков'я. Окупанта покинули побратими, оскільки у нього тяжке поранення ніг.
На відміну від російських військових, які знущаються з українських військовополонених, ЗСУ повелися дуже людяно з росіянином. Його нагодували та вкрили теплими куртками.
"Знайшли пораненого російського солдата. Міша. Дали покурити, поїсти. Міша з Підмосков’я. З ногами печалька", - сказав український захисник.
Раніше Главред повідомляв, що російські окупанти настільки бояться міці Збройних сил України, що вже добровільно здаються в полон. Так, у Луганській області десантникам 25-ї окремої повітряно-десантної бригади здалися в полон відразу 12 російських військовослужбовців.
Також повідомлялося, що група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України. За даними української розвідки, майже всі мобілізовані, які здалися в полон ЗСУ, не мали патронів. Їх просто перекинули на фронт, пообіцявши надати боєкомплект найближчим часом.
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