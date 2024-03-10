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Полювання на літаки РФ: знижується кількість авіаударів ворога на лінії фронту – ЗСУ

Олексій Тесля
10 березня 2024, 16:11
Російські війська продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами позиції Сил оборони.
Літак
ЗСУ знищують літаки РФ / Колаж Главред, фото: 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, Генштаб ЗСУ

Начальник відділу зі зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про ситуацію після знищення військових літаків РФ на лінії фронту.

За його словами, після знищення бійцями ЗСУ понад 10 російських літаків, загальна кількість авіаударів противника зменшується. Про це український військовий повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, хоча ворог і має підтримку з неба, після знищення низки літаків загальна кількість авіаударів противника зменшується.

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"Наприклад, за вчора ворог завдав 27 авіаударів - це десь у 2-2,5 раза менше, ніж місяць тому. Але вони залишаються чутливими", - розповів він.

Лиховій також додав, що російські війська продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами позиції Сил оборони.

Як відомо, нещодавно ЗСУ знищили понад 10 літаків РФ, серед яких був літак-розвідник А-50У.

Хто такий Дмитро Лиховій

Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Знищення літаків Росії

Раніше українські сили знищили російський літак А-50. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, що за один ранок ЗСУ збили три винищувачі окупантів. Перший літак було збито близько першої години ночі на східному напрямку, ще два російські літаки було збито близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, у ЗС натякнули на знищення літаків РФ - ЗСУ відпрацювали по Су-34 і Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

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ЗСУ військовий літак війна Росії та України
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