'Величезна втрата для Росії': полковник ЗСУ розкрив деталі удару по Іловайську

За словами полковника запасу ЗСУ, удар по полігону на якому знаходились російські оператори дронів є серйозною втратою для російської армії.

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Полковник ЗСУ розкрив деталі удару по Іловайську / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

24 січня на полігоні біля тимчасово окупованого Іловайська пролунали вибухи. Як повідомили російські ЗМІ, ЗСУ завдали удар по скупченню російських операторів БПЛА. Внаслідок цього удару, за даними місцевих джерел загинуло понад 20 російських військових. За словами полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора та військового експерта Романа Світана, американські системи HIMARS можуть дістати до Іловайська й виконати таке завдання. Він також додав, що є інші ракети, які також могли б пройти цю відстань. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

Він відзначив, російські окупанти "підсвітили", перш за все через те, що довгий період часу рекламували навчання операторів БПЛА. В результаті Сили оборони України завдали удару по скупченню окупантів.

"Окупанти розповідали, що удар був, коли оператори зібралися, складати залік на підвищення кваліфікації. Це величезна втрата для росіян – кілька десятків операторів дронів, яких не так легко підготувати", – розповів Роман Світан. відео дня

Полковник ЗСУ у відставці робить висновок, що велика кількість російських дронів тепер не мають своїх операторів. Аналітик зазначив, що Сили оборони України виконують такого типу бойові завдання лише коли є велика кількість підтверджень, що на окремій позиції знаходиться більше одного оператора БПЛА.

Світан вказує на те, що у таких випадках скупчення російських військових ліквідовують висосоточним озброєнням дального радіусу дії.

"Наша держава має системи радіотехнічної розвідки, щоб точно визначити, звідки саме йде управління безпілотником", - резюмував Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України впали на території Невського НПС в Санкт-Петербурзі (Росія).

Протягом останньої доби українські військові зазнали успіху, знищивши більше 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Крім того, було припинено дію 68 одиниць військової техніки та 226 ворожих дронів різних типів.

Також варто відзначити, що російські окупаційні війська змінили свою тактику ведення наступальних операцій в районі Авдіївки. Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

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