На полігоні під Іловайськом багато загиблих окупантів: РФ поскаржилась на атаку ЗСУ

Росіяни поскаржилися на вибухи на військовому полігоні в окупованому Іловайську Донецької області. Внаслідок атаки, в якій окупанти звинуватили ЗСУ, є загиблі та пораненні солдати РФ, які були операторами ворожих БПЛА.
Вибухи на полігоні в Іловайську трапилися вдень 24 січня, про це повідомили місцеві пабліки та мешканці. Поки що жодна зі сторін російська чи українська офіційно не повідомила про цей обстріл.
Як повідомляють у російських Telegram-каналах, результатом обстрілу, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню HIMARS, на військовому полігоні поблизу селища Покровка є загиблі та поранені російські солдати. Відомо, що загиблі окупанти були операторами БПЛА.
Точна кількість постраждалих наразі не відома.
Нагадаємо, що ЗСУ потужно вдарили на півдні та знищили сотні росіян. Українські бійці на Таврійському напрямку 19 січня ліквідували 356 російських окупантів, а також знищили 13 одиниць ворожої техніки.
ЗСУ ударом HIMARS знищили командира "елітного" полку РФ разом із ЗРК Оса. В Херсонській області українські захисники знищили ворожий ЗРК "Оса", коли там перебував командир другого зенітно-ракетного полку ВДВ армії РФ підполковник Руслан Атанов.
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