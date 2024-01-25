На полігоні під Іловайськом багато загиблих окупантів: РФ поскаржилась на атаку ЗСУ

На військовому полігоні поблизу селища Покровка є загиблі та поранені російські солдати.

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ЗСУ атакували військовий полігон окупантів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Росіяни поскаржилися на вибухи на військовому полігоні в окупованому Іловайську Донецької області. Внаслідок атаки, в якій окупанти звинуватили ЗСУ, є загиблі та пораненні солдати РФ, які були операторами ворожих БПЛА.

Вибухи на полігоні в Іловайську трапилися вдень 24 січня, про це повідомили місцеві пабліки та мешканці. Поки що жодна зі сторін російська чи українська офіційно не повідомила про цей обстріл.

Як повідомляють у російських Telegram-каналах, результатом обстрілу, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню HIMARS, на військовому полігоні поблизу селища Покровка є загиблі та поранені російські солдати. Відомо, що загиблі окупанти були операторами БПЛА.

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В Іловайську "прильот" на полігоні / скріншот: t.me/vchkogpu

Точна кількість постраждалих наразі не відома.

Нагадаємо, що ЗСУ потужно вдарили на півдні та знищили сотні росіян. Українські бійці на Таврійському напрямку 19 січня ліквідували 356 російських окупантів, а також знищили 13 одиниць ворожої техніки.

ЗСУ ударом HIMARS знищили командира "елітного" полку РФ разом із ЗРК Оса. В Херсонській області українські захисники знищили ворожий ЗРК "Оса", коли там перебував командир другого зенітно-ракетного полку ВДВ армії РФ підполковник Руслан Атанов.

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