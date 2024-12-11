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Крим сколихнули потужні вибухи: росіяни підняли гелікоптери через атаку дронів

Руслана Заклінська
11 грудня 2024, 22:15
291
Окупанти скаржилися на атаку безпілотників, у Севастополі працювала ППО.
Крим сколихнули потужні вибухи: росіяни підняли гелікоптери через атаку дронів
В окупованому Криму пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне:

  • Окупованим Кримом прокотилася хвиля вибухів
  • В районі Комишової бухти піднявся дим
  • Працювала ППО, в повітря підняли гелікоптери через атаку дронів

Увечері 11 грудня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи, які щонайменше тричі сколихнули Севастополь та його околиці. В районі однієї з бухт, ймовірно, зафіксували "приліт". Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" та глава окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв.

Незважаючи на вибухи, тривогу в той час у Криму не оголошували. Місцеві мешканці помітили дим у районі Комишової бухти.

відео дня

Развожаєв стверджував, що вибухи пов'язані з роботою ППО. Росіяни нібито збили два безпілотники над акваторією Чорного моря.

Окупанти заявляли про масовану атаку українських безпілотників. Їхня кількість коливалася від 6 до 20, і вони летіли з інтервалом у кілька хвилин. Дрони нібито помітили в районі Інкермана, Балаклави та Фіолента.

Російські військові намагалися їх виявити за допомогою прожекторів і підняли гелікоптери для перехоплення. На околицях Севастополя помітили пересувні групи з КАМАЗами, оснащеними кулеметами, ймовірно для протидії атакам дронів.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив інформацію про атаку дронів у кількох регіонах Росії та у Криму.

"Росія під атакою БПЛА. Кілька регіонів одразу. Також удари йдуть по Криму", - написав він.

За словами "губернатора" Севастополя, тривогу в місті оголосили із запізненням нібито через те, що вона оголошується лише у випадку масованих атак. Развожаєв традиційно стверджує, що російська ППО ліквідувала всі цілі і "ніякі об'єкти в місті не постраждали".

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, морські дрони ВМС України атакували газові платформи біля Криму, захоплені окупантами. Командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео удару та повідомив про знищення російських систем спостереження.

Також ГУР вдарило по трьох радіолокаційних станціях російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Удари по РЛС "Подльот" і "Каста-2е2" завдали 29 листопада 2024 року.

Як повідомляв Главред, 29 листопада в тимчасово окупованому Криму, поблизу села Вітине під Євпаторією, пролунали вибухи. В небо піднявся високий стовп білого диму, ймовірно, через атаку на зенітно-ракетний комплекс С-400.

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Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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