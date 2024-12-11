Після вибухів частина Севастополя без світла: оголосили "невідкладний ремонт"

Причини "невідкладних ремонтних робіт" у компанії не уточнили.

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Після вибухів у Севастополі зникло світло / скрин, УНИАН

Про що йде мова:

В Севастополі оголосили обмеження подачі електроенергії з опівночі до 6:00 ранку

Відключення торкнуться одразу кількох районів і підприємств міста

Увечері 11 грудня у Севастополі повідомили про атаку дронів. Незабаром після цього частина міста залишилася без електропостачання.

За інформацією "Крым.Реалии", після відключення світла компанія "Севастопольенерго" оголосила, що це сталося через "невідкладні ремонтні роботи".

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У зв’язку з цим було попереджено про обмеження подачі електроенергії з опівночі до 6:00 ранку.

Обмеження електропостачання торкнеться кількох районів і підприємств міста, серед яких:

вул. Хрустальова (будинки №52-А, 54, 60, 62, 66), де розташовані підприємства ІП Алексєєв, ГК Старт, АТ "Севдорстрой";

вул. Промислова (будинки №8, 8-А, 7-А, 7-Б), де знаходяться ТОВ "К-Телеком", ПАТ "Севастопольський завод "СПЕКТР", ТОВ "Арлан" та інші;

вул. Балаклавське шосе (будинок №32) та 3 км Балаклавського шосе (ТОВ "РСП "Побут", ГК Південний);

вул. Індустріальна (будинки №3, 3-Б, 25-А, 30), де діють ТОВ "Сі Гінтіз", ТОВ "Інститут Геокомінтіз", ТОВ "Ілка" та інші;

вул. Стахановців (будинок №12), де працюють ТОВ "Хаммер" і ТОВ "Меллас-Юг".

Причини "невідкладних ремонтних робіт" у компанії не уточнили.

Вибухи в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 11 грудня Крим сколихнули потужні вибухи. Працювала ППО, в повітря підняли гелікоптери через атаку дронів.

Також нещодавно морські дрони потужно атакували цілі РФ на газових платформах в Криму. Як результат, було знищено ворожі системи спостереження.

Окрім цього, ГУР уразило ще три РЛС окупантів у Криму. Були уражені дві РЛС "Подльот" і одна "Каста-2е2", розповіли в розвідці.

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Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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