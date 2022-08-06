Вогняний 'привіт' окупантам: у Бердянську прогримів вибух біля будівлі поліції

У центрі Бердянська прогримів вибух / pixabay.com

У центрі захопленого Росією Бердянська Запорізької області прогримів потужний вибух.

Він трапився біля захопленого окупантами міського відділу поліції, повідомляє в Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

У Страткомі уточнили, що станом на 6 серпня у складі російських окупаційних військ 18 батальйон-тактичних груп відновленню не підлягають.

Раніше повідомлялося про те, що на захоплених окупантами РФ територіях України продовжують вибухати ворожі склади з боєприпасами.

У ніч на суботу, 6 серпня, в Макіївці Донецької області прогриміли потужні вибухи.

У мережі опублікували знімки і відео пожежі і вибухів в Макіївці. Уточнюється, що детонація відбувається на одному зі складів окупантів РФ.

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