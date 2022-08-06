Вогняний 'привіт' окупантам: у Бердянську прогримів вибух біля будівлі поліції

Вибух стався біля захопленого окупантами міського відділу поліції в Бердянську.
У центрі захопленого Росією Бердянська Запорізької області прогримів потужний вибух.
Він трапився біля захопленого окупантами міського відділу поліції, повідомляє в Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
У Страткомі уточнили, що станом на 6 серпня у складі російських окупаційних військ 18 батальйон-тактичних груп відновленню не підлягають.
Раніше повідомлялося про те, що на захоплених окупантами РФ територіях України продовжують вибухати ворожі склади з боєприпасами.
У ніч на суботу, 6 серпня, в Макіївці Донецької області прогриміли потужні вибухи.
У мережі опублікували знімки і відео пожежі і вибухів в Макіївці. Уточнюється, що детонація відбувається на одному зі складів окупантів РФ.
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