На острів не висаджувалися: стали відомі подробиці щодо українського прапора на Зміїному

Острів Зміїний зачистили від окупантів РФ / president.gov.ua

З'явилися подробиці доставки прапора України на Острів Зміїний у Чорному морі, звідки нещодавно були вибиті російські окупанти.

Як розповіла CNN начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, фактично на український острів бійці не висаджувалися.

За її словами, прапор України був скинутий на Зміїний, але він ще не піднятий над островом. Вона пояснила, що її фразу про підняття прапора слід сприймати "метафорично".

"Прапор був доставлений на острів вертольотом. Він дочекається прибуття військ, а потім буде майоріти. На острів ніхто не висаджувався. Так хто ж буде його встановлювати, встромляти, піднімати? І ризикувати людьми заради фото для ЗМІ ніхто не буде", - додала Гуменюк.

Зазначимо, що раніше Гуменюк заявила про те, що на Зміїному був встановлений прапор України.

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Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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