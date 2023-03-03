Офіцери ЗСУ разом з генералами з США відпрацювали сценарії контрнаступу - NYT

Українські військові разом з американськими генералами в штаб-квартирі армії США відрепетирували ряд варіантів контрнаступу ЗСУ.

Українські офіцери з американцями відпрацювали сценарії контрнаступу - The New York Times / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Під час навчань у ФРН українські офіцери разом з воєначальниками з Вашингтона в штаб-квартирі контингенту армії США в Європі відрепетирували ряд варіантів масштабного контрнаступу ЗСУ. Про це повідомило авторитетне американське видання The New York Times.

Повідомляється, що після одного із засідань генерал Крістофер Дж. Каволі, головнокомандувач союзних сил в Європі, похвалив феноменальну адаптованість бійців ЗСУ.

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі також взяв участь у навчаннях. Але відмовився розповідати детально про варіанти контрнаступу, які українці випробували на навчаннях. Але експерти припускають, що ЗСУ може спробувати виступити проти російських оборонних рубежів на північному сході або сході України, в тому числі в Донецьку і Луганську.

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Україна, очікують фахівці, також можуть почати наступ на півдні, націлившись на так званий Кримський міст, що з'єднує материкову частину Росії з українським півостровом, незаконно анексованим Москвою в 2014 році.

Винищувачі F-16 для України

Представник Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше сказала, що переговори між Вашингтоном і Києвом щодо постачання Україні винищувачів F-16 можуть тривати ще пару місяців. За її словами, американці не можуть дати літаки до тих пір, поки Україна не підготує інфраструктуру для їх обслуговування.

Президент США Джо Байден вважає, що Україні поки не потрібні винищувачі F-16. На думку глави Білого дому, бронетехніки, яку передають Києву на даному етапі війни, достатньо, щоб забезпечити успіхи на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Згідно з інформацією CNN, президент Володимир Зеленський працює над списком озброєнь, які необхідні армії України. Зокрема, ЗСУ потребують винищувачів F-16 і далекобійних ракет.

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