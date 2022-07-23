Одну з вулиць міста Хуст на Закарпатті перейменували на честь Бориса Джонсона

Одна з вулиць Хуста тепер носить ім'я Бориса Джонсона / колаж фото Главком, відпочинок на Закарпатті

На Закарпатті в місті Хуст вулицю російського письменника Льва Толстого перейменували - відтепер вона носить ім'я британського прем'єра Бориса Джонсона, якого дуже полюбили українці за його підтримку нашої країни у війні проти Росії.

За інформацією пресслужби мерії Хуста, всього було перейменовано понад 20 вулиць, серед яких:

вул. Гагаріна на вул. Каденюка,

вул. Кутузова на вул. Северина Наливайка,

вул. О. Невського на вул. Василя Стуса,

вул. Чайковського - на вул. В'ячеслава Чорновола,

вул. 9-го травня на вул. Липневу,

вул. Колгоспна на вул. Нарцисову.

За інформацією міськради, ще навесні очільник Хуста запропонував перейменувати 60 вулиць, але після багатьох засідань профільної комісії та пропозицій місцевих науковців був схвалений остаточний список з 20 позицій.

Відставка Бориса Джонсона

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді за його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і очільник МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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