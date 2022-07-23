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"Ви переможете": Джонсон приїхав до українських військових на полігон у Британії

23 липня 2022, 17:00

Джонсон розповів, що відвідав близько 400 українських військових.

Джонсон
Джонсон / скріншот

Уряд Великобританії опублікував відео відвідування прем'єрміністром Борисом Джонсоном навчального полігону, де навчаються українські військові.

На опублікованих кадрах видно, як Джонсон знаходиться разом та відпрацьовує вуличні бої групою.

"На цьому тижні я відвідав українські війська, які проходять навчання в британських збройних силах в Північному Йоркширі. Великобританія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", – йдеться в тексті до відео.

Джонсон розповів, що відвідав близько 400 українських військових, а в найближчі чотири місяці Британія підготує в цілому близько 10 тис. бійців.

"Я хочу, щоб ви знали, британський народ підтримує український народ і вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете. Дякую вам. Дякую, Слава Україні!", - привітав військових Джонсон і почув у відповідь "Героям слава!".

Джонсон впевнений, що Україна доб'ється успіху і заявив, що пишається роллю Британії в цьому.

"Ми сподіваємося, що під час цієї війни почнуть відтісняти атаку путінського зла на Україну. Я знаю, що в результаті український народ доб'ється успіху. Я знаю, що українські сили досягнуть успіху. Я дуже пишаюся роллю, яку Британія грала досі. Але врешті-решт, все це - завдяки героїзму українських військових. Слава Україні!", - сказав Джонсон, і йому знову відповіли " Героям слава!".

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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