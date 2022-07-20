"Тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців": Джонсон дав поради наступнику

Борис Джонсон / Колаж фото УНІАН

Британський прем'єр Борис Джонсон під час свого останнього на посаді виступу в Палаті громад в рамках години питання уряду дав кілька порад своєму наступнику або наступниці, повідомляє телеканал Sky News.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пан спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу і демократію всюди", ‒ підкреслив чиновник.

Також Джонсон радить знижувати податки і провести дерегуляцію фінансового законодавства ‒ всюди, де є шанс залучити інвестиції.

"Я люблю Міністерство фінансів, але пам'ятайте, що якби ми завжди прислухалися до нього, то ми б не побудували трасу М25 або тунель під Ла-Маншем. Зосередьтеся на дорозі попереду, але завжди не забувайте перевіряти дзеркало заднього виду. І пам'ятайте про бульбашці. Важливий не Twitter, а люди, які надіслали нас сюди", ‒ зазначив прем'єр.

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді" за " його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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