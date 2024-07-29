Чи можуть віськовозобов'язані жінки перетинати кордон: в ДПСУ здивували заявою

Оновлення військово-облікових даних при виїзді з України у військовозобов'язаних жінок не перевірятимуть, розповів Андрій Демченко.

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ДПСУ уточнила правила перетину кордону для громадян / Колаж: Главред, фото: dpsu.gov.ua, УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ

Прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок, чи ті оновили військово-облікові дані при виїзді з країни. Вони мають право перетинати кордон. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко наголосив, що чоловіки, які мають право на виїзд за кордон, обов’язково повинні мати військово-обліковий документ. Він може бути в паперовій або електронній формі.

"Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону", - пояснив він. відео дня

Водночас Демченко зазначив, що з 1 серпня жінок-медикинь, які не оновили свої дані, можуть штрафувати. Проте це робитимуть не прикордонники, вони також не зупинятимуть жінок для перевірки оновлення даних.

Крім цього, за словами речника, під час дії воєнного стану студенти не можуть перетинати кордон.

"Студенти не підпадають під правила перетину кордону взагалі. Їм не дозволено полишати межі України на час дії воєнного стану. Окрім невеличкої категорії студентів у віці від 18 до 22, які їдуть за кордон з метою академічної мобільності. І то, за наявності необхідного переліку документів", - розповів Демченко.

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Оновленння даних / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Як повідомляв Главред, 16 липня завершується термін для оновлення персональних даних у ТЦК. Однак, за словами народного депутата Олександра Федієнка, військовозобов'язані, які не встигли оновити дані через черги в ТЦК та ЦНАП, можуть зробити це після зазначеної дати без штрафу.

Військовозобов'язаних, які не оновили дані до 16 липня будуть штрафувати. Про штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних можна дізнатися через застосунок "Дія", повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він пояснив, що штрафування не буде автоматичним і потребує певної процедурної підготовки, яка може займати від трьох місяців до року.

Крім цього, військовозобов'язані, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, отримають спеціальну позначку в додатку Резерв+. Це нововведення полегшить роботу ТЦК та поліції.

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