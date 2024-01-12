Чи можуть прикордонники вимагати документи з ТЦК про відстрочку у чоловіків - ДПСУ

В Україні збільшились випадки виявлення їх підробки та фальсифікації документів, тому прикордонники ретельніше їх перевіряють.

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Чи мають право прикордонники запитувати у військовозобов'язаних документи з ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Працівники ДПСУ мають право запитувати у військовозобов'язаних документи з ТЦК. В них яких має міститися інформація про відстрочку від призову для можливості виїзду за кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Він також зазначив, що прикордонники діють в межах законодавства щодо перетину кордону, особливо під час воєнного стану.

"Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - сказав Демченко. відео дня

Речник ДПСУ пояснив, що за останній час збільшилась кількість спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів. Саме тому прикордонники більш ретельно перевіряють документи та вимагають від військовозобов'язаних документи, які підтверджують їхню відстрочку від призову.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року в Україні обмежено вільний перетин кордону чоловіками через мобілізаційні заходи. Проте існує список чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон навіть під час воєнного стану. Серед них - водії, волонтери та артисти, які беруть участь у благодійних заходах за кордоном. До інших категорій, які можуть виїжджати, входять визнані непридатними до служби, багатодітні батьки, батьки-одинаки, чоловіки з інвалідністю, супровід хворого та військові відрядження.

Як повідомляв Главред, військовозобов'язані чоловіки, які виїхали за кордон України, мають стати на військовий облік у Сполученому Королівстві. Вони повинні стати на військовий облік протягом семи днів після прибуття до Англії.

Також в Україні введено спеціальний режим в прикордонній зоні. Для перебування в смузі шириною 5 км від лінії кордону потрібен спеціальний пропуск, який можна отримати в органах ДПСУ.

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