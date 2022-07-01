"Повторювати помилки не будемо": Арестович заявив, що ЗСУ навряд чи займуть острів Зміїний

ЗСУ навряд чи займуть Острів Зміїний / Фото УНІАН

ЗСУ навряд чи займатимуть звільнений острів Зміїний, звідки вийшов російський гарнізон, сказав в ефірі Фейгін LIVE голова офісу президента Олексій Арестович.

"Збройні Сили України навряд чи його будуть займати. Швидше за все, ми прилетимо туди, позначимо прапор який-небудь. І то, я сумніваюся, що це потрібно робити, тому що нам своя Чорнобаївка не потрібна. Навіщо повторювати їх помилки? Поставити туди гарнізон, щоб його зносили? Це ідіотизм, перекреслити всі досягнення. Головне, щоб їх там не було", - зазначив він.

За його словами, звільнення острова Зміїний не означає, що транзит з українських портів буде можливим.

"Це збільшило безпеку в північно-західному регіоні (Чорного моря, - ред.), завдало великої моральної поразки Російській Федерації", - додав Арестович.

Ситуація на зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти залишили Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

Читайте також: