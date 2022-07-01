За яким принципом ППО закриває українське небо: відповідь ЗСУ

У повітряній обороні нашої країни мають пріоритетні об'єкти, де встановлюються системи ППО.
У повітряній обороні нашої країни мають пріоритетні об'єкти, де встановлюються системи ППО - це стратегічні, військові об'єкти держави та густо населені міста, сказав спікер повітряних сил Юрій Гнат в інтерв'ю НВ.
"Звичайно, що є пріоритети в роботі ППО - стратегічні об'єкти держави. Це атомні електростанції, греблі, стратегічні транспортні розв'язки, великі обласні центри, де сконцентровано, можливо, багато військового виробництва, військові об'єкти. На цих напрямках система ППО посилена. Так само й на визначених вищим військовим керівництвом напрямках", - сказав Гнат.
Він додав, що ППО зараз в Україні дуже динамічна і мобільна.
"Ми маємо можливість змінювати позиції і в короткі терміни посилити потрібні напрямки", - заявив він.
Поставки Україні далекобійних РСЗВ HIMARS
Міністр оборони Олексій Резніков 23 червня зробив заяву про те, що потужні далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS привезли в Україну. Керівник військового відомства попередив війська Росії про наслідки застосування ЗСУ такого озброєння.
Головнокомандувач українськими військами Валерій Залужний 25 червня розповів, що сили оборони України вже успішно застосовують РСЗВ HIMARS в боях з російськими окупантами. Примітно, що такі системи дозволяють вражати ворожі цілі на відстані до 80 кілометрів.
Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm повідомляло, що ЗСУ вдарили по позиціях загарбників РФ в Ізюмі Харківської області. Українські війська знищили два командні пункти ворога.
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