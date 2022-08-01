Один танк ЗСУ розбив 3 БТРи військ РФ: 21-річний командир розповів деталі бою на Чернігівщині

Війська Росії були приголомшені та рятувалися втечею - лейтенант ЗСУ Вернигора / Колаж соцмережі, Радіо Свобода

Під час боїв за селище Нова Басань Чернігівської області, які були ще наприкінці березня, один танк Збройних сил України під командуванням 21-річного лейтенанта Назара Вернигори зміг дати бій колоні бронетехніки військ Росії. Український екіпаж міг бути знищений, але зміг вистояти. Під час протистояння екіпажу вдалося розбити три ворожих БТРи і один танк.

Як повідомляє Радіо Свобода, відео героїчного бою у Новій Басані поширилося у Мережі ще в березні, коли селище було звільнене. Наразі журналісти знайшли 21-річного лейтенанта Назара Вернигору, тимчасово виконуючого обов'язки командира другої танкової роти 10-го танкового батальйону.

Військовий розповів, як одному екіпажу вдалося не тільки вистояти у такій ситуації, але й розтрощити три бронетранспортери російських окупантів, а також підбити їх танк, який, за підсумком, став трофейним.

"Ми зайшли, можна сказати, з флангу (Російські військові, - ред.) були просто приголомшені, вони не знали, що робити. Масово тікали, вистрибували з того штабу, залишили блокпост", - каже Вернигора.

Також він підкреслив, що у армії РФ немає будь-якої тактики, їх мета – вбивати, знищувати і руйнувати. Росіяни беруть кількістю.

Наразі лейтенант Вернигора разом зі своєю ротою працює проти російських окупантів у Харківській області.

Війна Росії проти України

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