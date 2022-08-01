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Один танк ЗСУ розбив 3 БТРи військ РФ: 21-річний командир розповів деталі бою на Чернігівщині

1 серпня 2022, 22:13

Екіпаж танка був на межі знищення, але зміг вистояти і завдати удару по ворогу.

ВСУ Вернигора
Війська Росії були приголомшені та рятувалися втечею - лейтенант ЗСУ Вернигора / Колаж соцмережі, Радіо Свобода

Під час боїв за селище Нова Басань Чернігівської області, які були ще наприкінці березня, один танк Збройних сил України під командуванням 21-річного лейтенанта Назара Вернигори зміг дати бій колоні бронетехніки військ Росії. Український екіпаж міг бути знищений, але зміг вистояти. Під час протистояння екіпажу вдалося розбити три ворожих БТРи і один танк.

Як повідомляє Радіо Свобода, відео героїчного бою у Новій Басані поширилося у Мережі ще в березні, коли селище було звільнене. Наразі журналісти знайшли 21-річного лейтенанта Назара Вернигору, тимчасово виконуючого обов'язки командира другої танкової роти 10-го танкового батальйону.

Військовий розповів, як одному екіпажу вдалося не тільки вистояти у такій ситуації, але й розтрощити три бронетранспортери російських окупантів, а також підбити їх танк, який, за підсумком, став трофейним.

"Ми зайшли, можна сказати, з флангу (Російські військові, - ред.) були просто приголомшені, вони не знали, що робити. Масово тікали, вистрибували з того штабу, залишили блокпост", - каже Вернигора.

Також він підкреслив, що у армії РФ немає будь-якої тактики, їх мета – вбивати, знищувати і руйнувати. Росіяни беруть кількістю.

Наразі лейтенант Вернигора разом зі своєю ротою працює проти російських окупантів у Харківській області.

Війна Росії проти України

Сили оборони України продовжують свою військову операцію у Херсонській області. Раньше артилерійськими ударами українських військових було пошкоджено Антонівський міст. Шляхопровід відтепер непридатний для використання, а окупанти РФ не зможуть використовувати його для логістики.

ЗСУ вдарили й по іншому шляху забезпечення російських військ - Антонівському залізничному мосту. Загарбники більше не зможуть перекидати ним свої сили і засоби через Дніпро.

Армія України звільнила від російської окупації вже 46 населених пункти на Херсонщині. Ситуація в регіоні критична. Влада закликає місцевих жителів евакуюватися до більш безпечних областей.

Війська РФ намагаються наступати на Донбасі. Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що вони завдають ударів бойовою авіацією по населених пунктах регіону. Українська армія продовжує тримати оборону.

Інші новини:

ЗСУ Чернігівська область війська Росії війна Росії та України
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