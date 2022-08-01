План трьох 'Д' з максимальним ударом по військах РФ: Подоляк назвав сценарій контроперації ЗСУ

Україна повинна ефективно проводити військову операцію проти армії Росії - Подоляк / Колаж УНІАН, Reuters

Для того щоб Збройним силам України вдалося досягти ефективних результатів у військовій операції проти військ Росії, слід діяти на базі трьох основних принципів – деморалізація, дефрагментація та депопуляція. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що перша "Д" – це ліквідація головних колаборантів на захоплених територія. Друга підкреслює удари по складах противника, його базах і оперативних штабах.

Третій пункт - депопуляція - передбачає нанесення максимальних втрат ворожим військам в живій силі.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять військову операцію у Херсонській області. Ударами української артилерії пошкоджено Антонівський міст, який більше не придатний для експлуатації. Естакада використовувалася військами РФ для забезпечення своїх сил.

ЗСУ вразили і Антонівський залізничний міст. Наразі окупанти не можуть перекидати свої сили через Дніпро.

На Херсонському напрямку армія України звільнила вже 46 населених пунктів. Ситуація в області критична. Влада закликає людей евакуюватися.

Окупаційний війська РФ намагаються просунутися на Донбасі. За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, вони завдають авіаударів по населених пунктах Луганщини. ЗСУ продовжують тримати оборону.

Дивіться відео Главред - Гудков пояснив, чому Путіну не потрібна Україна, але потрібна війна

Інші новини: