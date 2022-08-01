"Українська армія - найсильніша у світі": бойовик "ДНР" розповів матері, як працюють ЗСУ

ЗСУ завдають військам РФ в Україні великих втрат - військовий "ДНР" / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову, у якій бойовик російської "ДНР" говорить своїй матері, що ЗСУ - найсильніша армія в світі. Війська нікого не бояться, в тому числі і росіян. Мати не вірить. У відповідь син каже, що по телевізору їй показують неправду, а росіяни гинуть цілими полками і батальйонами.

Як повідомляє СБУ, бойовик розповідає, що сили оборони України нікого не бояться, включаючи росіян. За його словами, якщо окупанти йдуть у наступ, вони несуть великі втрати.

"Українська армія - це найсильніша в світі армія. Вони навіть росіян не бояться. Нікого", - зазначив бойовик із захопленого Донецька.

Мати спочатку не вірить його словам. На це він їй відповідає, що росіяни "розповідають їм казки".

"Ти втрати взагалі бачила? Вам не кажуть правди, вам казки розповідають", - сказав військовий окупаційної "ДНР".

Також він зізнався, що якщо війська РФ відправляються в наступ, то ЗСУ розтрощують їх цілими батальйонами і полками.

Нагадаємо, один з окупантів у телефонній розмові поскаржився своєму батькові на роботу артилерії армії Росії. За його словами, артилерія "ганебна" і неточна – б'є по своїх же військах. Українська армія, як сказав загарбник, посилено завдає ударів по позиціях російських підрозділів.

Раніше російський військовий, який на той момент перебував у Ізюмі Харківської області, розповів своїй подрузі про важкі бої проти Збройних сил України. Він закликав не вірити російській пропаганді і заявив про великі втрати в лавах військ Росії.

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