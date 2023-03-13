Один танк ЗСУ проти дев'яти росіян: подробиці потужного і переможного бою на Миколаївщині

Навесні 2022 року на підступах до Миколаєва бригада імені Якова Гандзюка зупинила просування і відкинула противника практично в 20 кілометрах від міста.

Командир 59-ї ОМПБр Вадим Сухаревський / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Навесні минулого року на підступах до Миколаєва 59-а окрема механізована бригада імені Якова Гандзюка зупинила просування російських окупантів, пішла в атаку і відкинула противника, який знаходився в 20 кілометрах від міста. Відповідний відеоролик був опублікований на Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Повідомляється, що бійці бригади завдали тоді противнику колосальної шкоди. І цьому допомогли послабити позиції російських окупантів аж до повного витіснення з регіону.

"Від нас була потрібна активна артилерійська і позиційна робота. Знищення техніки, особового складу, виключення логістики ворога, відрізання противника на правому березі від мостів через річку Дніпро", – поділився подробицями боїв командир 59-ї ОМПБр Вадим Сухаревський.

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Він додав, що вже в серпні почалася контрнаступальна операція, яка проходила блискуче. І навіть бувало таке, що один танк ЗСУ вів успішну битву проти дев'яти ворожих Т-72, Т-80 і т-90.

Україна отримає танки Leopard 1 і Leopard 2

Німецький уряд планує дозволити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1. Техніку можуть відправити безпосередньо з промислових складів. Зазначалося, що дві німецькі компанії можуть підготувати для передачі Україні десятки таких танків. Однак є проблеми з боєприпасами.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількості танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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