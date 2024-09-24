Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

Молодший сержант Станіслав Бунятов заявив, що росіяни намагаються перерізати дорогу, яка веде у Вугледар.

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РФ намагається захопити Вугледар / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот з відео

Російські окупанти намагаються захопити Вугледар в Донецькій області. Ворог має частковий успіх. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він акцентує на тому, що є серйозна небезпека, адже Україна ризикує втратити Вугледар.

"Вугледар. (Росіяни - ред.) мають поступові просування з заходу від Вугледару до дороги Богоявленка - Вугледар. Якщо переріжуть, перспектива на оборону міста розтане на очах до того, як вони протиснуть кліщі з напрямку Водяне", - заявив Бунятов. відео дня

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Наступ РФ на Вугледар - що відомо

Нагадаємо, за повідомленнями Forbes, російські окупаційні війська можуть відрізати та оточити 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області. Підкреслюється, що "смертоносна українська бригада" досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але, на думку журналістів, навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно.

Раніше, військовий експерт Владислав Селезньов також говорив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром та можуть опинитися в оточенні.

Крім того, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявляв, що Сили оборони України можуть відступити із Курахівського, Вугледарського та Покровського напрямків у випадку якщо буде вирішуватись питання про збереження військових з'єднань.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

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