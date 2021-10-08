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Обов'язкову вакцинацію від COVID-19 запровадять для листонош і соцпрацівників - Радуцький

8 октября 2021, 19:36
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Наявність вакцинації від коронавірусу буде обов'язковою умовою для допуску на робоче місце, каже Михайло Радуцький.

вакцина Pfizer
Вакцинацію зроблять обов'язковою в Україні / Фото Reuters

У зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу в Україні розширять перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 буде обов'язковою.

До цього переліку планують внести всіх працівників державних установ, організацій і підприємств, соціальних працівників і співробітників поштових послуг, розповів в Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від Слуги народу Михайло Радуцький.

Він пояснив, що наявність вакцинації від коронавірусу буде обов'язковою умовою для допуску на робоче місце.

"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій і підприємств, соціальних працівників і співробітників поштових послуг", - додав голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрації школ в Києві отримають право самостійно усувати від роботи вчителів без збереження зарплати, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу COVID-19.

Директори, в перспективі, навіть отримають право оголошувати догану або навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

В Україні двома дозами вакцинували від коронавірусу понад 6 млн осіб.

З початку кампанії з вакцинації прищепили 7 млн 421 тис.452 людини, з них отримали дві дози - 6 млн 008 тис. 605. Проведено всього 13 млн 430 тис. 055 щеплень.

Вчора вакцинували 127 тис. 685 осіб, з них отримали першу дозу 61 тис.250, другу - 66 тис. 435. Вакцинація проводилася 936 мобільними бригадами з імунізації, 3 тис. 050 пунктами щеплення і 355 центрами вакцинації населення.

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