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Найімовірніше, в Україні буде додаткова вакцинація від коронавируса - Ляшко

15 октября 2021, 14:23

Робити додаткове щеплення потрібно після 6-8 місяців з моменту завершення повного курсу вакцинації.

Ляшко
Віктор Ляшко розповів, коли рекомендуватимуть додаткові щеплення / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що в Україні буде бустерна вакцинація від коронавірусу.

"Найімовірніше, що буде. Але невідомо, бустерна, або повторно подвійна вакцинація. Це питання для розгляду. Але ми поки не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про введення бустерної або повторної вакцинації", - заявив глава МОЗ в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Читайте такжеУ МОЗ назвали 5 областей, які слідом за Херсонською можуть відправитися у "червону" зонуЛяшко підкреслив, що зараз у відомстві дотримуються рекомендацій ВООЗ, згідно з якими спочатку потрібно забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення.

Глава МОЗ також закликав українців дотримуватися обмежень безпеки та робити щеплення, адже "це вакцина для життя".

Бустерну вакцинацію пропонуватимуть особам, які страждають від хронічних захворювань

13 жовтня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що наступного тижня Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне питання про введення бустерної вакцинації на території України. В першу чергу додаткову дозу пропонуватимуть людям з хронічними хворобами.

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Робити її буде потрібно після 6-8 місяців з моменту завершення повного курсу щеплення.

Бустерна вакцинація

Бустерна вакцина - це додаткова доза вакцини, яка повинна посилювати дію попередніх. Згодом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти ряду інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я поки не планує вводити мотиваційні заходи для вакцинації проти COVID-19.

Як заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, країна знаходиться на піку вакцинальної кампанії.

Автор: Сергій Кущ
viber
вакцинація Віктор Ляшко
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