Зобов'язані були зробити хоча б 1 щеплення від COVID-19: у МОЗ назвали число відсторонених від роботи

Усувати від роботи повинні невакцинованих медиків, чиновників, комунальників без збереження заробітної плати, сказав Ігор Кузін.
В Україні вже відсторонені від професійної діяльності без збереження зарплати понад 7,5 тисяч працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та медичних працівників, які не зробили хоча б одне щеплення проти COVID-19. Заходи проводяться на базі наказу Міністерства охорони здоров'я, який набув чинності 31 січня. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він нагадав про те, що 31 січня 2022 року набув чинності наказ МОЗ, згідно з яким медичні працівники, місцеві чиновники і комунальники повинні зробити хоча б одне щеплення від коронавірусу в обов'язковому порядку у разі, якщо вони не вакцинувалися до цієї дати. Працівників усувають без права на збереження зарплати.
Згідно з даними на 7 лютого, вже відсторонили 7 531 працівника органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я.
Кого відсторонили від роботи через відсутність вакцинації проти COVID-19
- 4 578 співробітників комунальних підприємств
- 2 136 працівників сфери охорони здоров'я, серед них 216 лікарів, 764 медичних сестер, 1 155 співробітників господарського, а також адміністративного персоналу
- 817 представників органів місцевого самоврядування.
"Всього в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних і державних) наразі працюють понад 755 тисяч співробітників. Відсторонено - 2136 працівників, тобто приблизно 0,2%", - підкреслив Ігор Кузін.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявив, що Україна у 2022 році очікує на надходження 31,5 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Вакцинацію проводитимуть препаратами Pfizer, Moderna і CoronaVac. У постачаннях немає AstraZeneca, яка не користується попитом в українців. За його словами, бустерне щеплення краще зробити мРНК-препаратом.
2 лютого в МОЗ повідомили, що Кабмін затвердив план з вакцинації проти коронавірусної інфекції на 2022 рік. Документом передбачені бустерні щеплення і охоплення вакцинацією дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.
За даними ЗМІ, "тисячу Зеленського" за щеплення від коронавірусу зможуть отримати і підлітки. Передбачається, що грошову допомогу можна буде витратити на освітні заходи.
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