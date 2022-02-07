Тисяча гривень за вакцинацію від COVID-19: як платитимуть підліткам / УНІАН

З понеділка, 7 лютого, суму в 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу COVID-19 отримуватимуть і підлітки старше 14 років. Про це повідомляє портал ТСН.

За даними журналістів, витратити гроші можна не тільки на квитки на поїзд, походи в кіно або книги. Додалися до списку дозволеного і освітні сервіси. Електронними грошима "Е-підтримки" можна буде оплатити, зокрема, різними гуртки та секції.

Крім того, за словами чиновників, витратити "ковидну" тисячу також можна на навчання у вузах або професійних коледжах, харчування в навчальних закладах і проживання в гуртожитках. Також вакциновані можуть купити інвентар для спорту, газети або журнали і навіть Канцелярські товари.

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Нагадаємо, раніше український прем'єр Денис Шмигаль також повідомив, що Кабмін дозволить людям з інвалідністю I і II групи витрачати кошти за вакцинацію на лікарські засоби, а в подальшому - і на оплату комунальних послуг. Протокольне рішення про відповідне розширення програми прийняли в середу, 2 лютого.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що програму "єПідтримка" розширять і дозволять для людей старше 60 років оплачувати комуналку за ковидні кошти.

Також глава держави назвав вакцинацію умовою закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 році. Він зазначив, що також важливо "не ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам".