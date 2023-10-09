Оголошено повітряну тривогу через атаку дронів Shahed: на півдні гримлять вибухи

У понеділок увечері, 9 жовтня, Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ворогом ударних безпілотників типу Shahed з південного напрямку.
"Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, Миколаєва (курс може змінюватися)!", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога оголошена була оголошена відразу в декількох областях - Херсонській, Миколаївській та Одеській.
Також повідомляється про рух Shahed з боку Чорного моря в напрямку Коблево Миколаївської області.
Що відомо про ситуацію на півдні
Також в Повітряних силах закликали жителів Миколаєва пройти в укриття. Підкреслюється, що в області працює ППО.
Крім того, в Мережі також повідомляється про роботу ППО в Одеській області.
За даними місцевих видань, вибухи лунали близько 23:32 і 23:42. За словами журналістів, у місті працює ППО.
"Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо! Роботу сил ППО не знімати!", - закликав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Масовані удари РФ
Раніше повідомлялося про те, що РФ готує нові масовані удари. Росія на своїй території почала збирати "Шахеди", які маркують як "Герань-2", нагадала Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордне число БПЛА Shahed. Країна-окупант Росія тільки за вересень застосувала проти України понад 500 безпілотних літальних апаратів, сказав представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.
Нагадаємо, раніше у Харкові прогриміли вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова. Рятувальники ліквідовують наслідки влучень, загоряння авто, розбирають завали будівель. В результаті удару є загиблі і поранені.
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