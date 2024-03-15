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Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

Олексій Тесля
15 березня 2024, 11:51
Україні потрібні кількісні показники певних видів зброї, підкреслив Михайло Подоляк.
Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови
Михайло Подоляк прокоментував ситуацію на полі бою / колаж: Главред, фото: УНІАН

Прорив російськими ополченцями кордону, заходження до РФ і триваючі бої на території держави-агресора є проявом історичної справедливості, адже Росія отримує те, що хотіла створити в Україні, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Усе це вже відбувається в Росії, але тільки у двох областях. Хотілося б, щоб уся територія "спробувала" ту війну, яку вони принесли на нашу землю", - сказав він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП говорить про те, що росіяни досі не розуміють логічного зв'язку між тим, що вони зробили в Україні, і тим, що зараз відбувається на їхній території та не усвідомлюють, що це рішення диктатора Володимира Путіна призвели до того, що їм доводиться бігати в укриття.

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Говорячи про ситуацію на фронті, він пояснив, що Україні потрібні відповідні інструменти, кількісні показники певних видів зброї.

"Треба прибрати ключовий фактор домінування Росії, який дозволяє просуватися, - це тактична авіація. Щойно це зміниться, а кількість російських втрат швидко наростатиме, - все це абсолютно точно призведе до обвалу лінії фронту", - сказав співрозмовник.

Він упевнений, що це призведе до того, що населення різних російських регіонів зі зброєю в руках і ненавистю до путінської еліти бігтиме до ключових центрів ухвалення рішень і ставитиме певні запитання.

"Це буде дуже красива картинка. Те, що ми побачимо в Москві - це буде 1991 або 1993 рік, але масштабовано. Історія завжди йде по спіралі. Вони зайшли на територію України і зайдуть до Москви своїми ж людьми з танками, які будуть питати, чому ми отримали те, що отримали", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Операція повстанців на території РФ

Раніше в Легіоні "Свобода Росії" заявляли про захоплення смт Тьоткіно Курської області. "смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції і кидає важку техніку", - розповіли в ЛСР.

Своєю чергою в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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війна в Україні військова агресія РФ Михайло Подоляк
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