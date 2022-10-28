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Обірвав династію військових: ЗСУ ліквідували окупанта, батько якого загинув на підводному човні "Курськ"

28 жовтня 2022, 17:08

Загарбник мріяв стати багатодітним батьком і щоб його нащадки продовжили військову справу. Але прийшов воювати проти України і загинув.

Российские военные, Данис Ишмуратов
ЗСУ ліквідували окупанта, батько якого загинув на підводному човні "Курськ"/ kommersant.ru, "Радіо Свобода"

Українські військові ліквідували на фронті 25-річного російського окупанта Даніса Ішмуратова з Башкортостана. Він мріяв йти по військовій кар’єрній драбині і перевищити у званні свого батька – мічмана Фаніса Ішмуратова, який загинув на затонулому підводному човні "Курськ" у 2000 році.

Про загибель Даніса Ішмуратова повідомляється у російських соцмережах. Деталі його загибелі не уточнюються. Поховають окупанта у селі Мерясове Баймацького району Республіки Башкортостан у неділю, 30 жовтня.

Батько загарбника загинув у віці 26 років. Тоді Данісу було 3 роки. В інтерв'ю газеті "Комерсант" у серпні, на шостий місяць повномасштабної війни проти України, загарбник розповідав, що він пішов до армії, тому що не знайшов себе у цивільному житті. Він з 2021 року служив за контрактом на 201-й російській військовій базі в Таджикистані.

Даніс розповідав журналістам, що він хоче йти по військовій кар’єрній драбині і принаймні перевищити за званням свого батька, який загинув, коли був прапорщиком.

Також він казав, що хоче стати багатодітним батьком, і щоб його діти також продовжили рід військових.

"Я зараз рядовий, хочу наздогнати батька за погонами. Мрію отримати звання офіцера, виховати багато дітей, щонайменше сімох. Хочу бути багатодітним батьком, щоб були будинок, банька, діти, щоб мама тішилася онуками", – розповідав окупант.

Российские военные, Данис Ишмуратов
Даніс Ішмуратов в дитинстві з батьком і матір'ю/ kommersant.ru

Раніше повідомлялося, що у Росії військовий, який служить за контрактом, наїхав на військовому КАМАЗі на колону солдатів-строковиків. Це сталося на полігоні у місті Мирний Архангельської області. Двоє людей загинули, ще 11 потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Нагадаємо, на війні проти України загинув російський окупант Ілля Корольов з міста Полевський Свердловської області РФ. 29-річного загарбника поховали у його місті 26 жовтня. Дружина загиблого зізналася, що чоловік не хотів іти на війну, але вона сама його змусила.

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війна в Україні ЗСУ Курськ вторгнення Росії
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