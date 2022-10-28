У РФ військовий-контрактник наїхав КАМАЗом на колону строковиків: є загиблі

У РФ військовий-контрактник наїхав КАМАЗом на колону строковиків/ Reuters

У Росії військовий, який служить за контрактом, наїхав на військовому КАМАЗі на колону солдатів-строковиків.

Це сталося на полігоні у місті Мирний Архангельської області. Про інцидент пишуть російські Telegram-канали.

Внаслідок цього загинули двоє солдатів. Один із них загинув одразу від удару вантажівки, інший – у лікарні. Ще 11 військових потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Відомо, що винуватцю наїзду 22 роки і його звали Ісрапіл. Інших даних про контрактника, який спричинив аварію, поки що не повідомляється.

Також поки що невідомо про причини ДТП. Військові слідчі порушили справу за даним фактом.

Раніше повідомлялося, що на війні проти України загинув російський окупант Ілля Корольов з міста Полевський Свердловської області РФ. 29-річного загарбника поховали у його місті 26 жовтня. Дружина загиблого зізналася, що чоловік не хотів іти на війну, але вона сама його змусила.

Нагадаємо, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина. У некролозі написано, що копейчанин загинув "в ході виконання військового обов'язку".

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