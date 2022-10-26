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"Іди, не будь боягузом": росіянка сама випхала чоловіка на війну проти України і стала вдовою

26 жовтня 2022, 21:53

Тепер вона хвилюється, як їй самій доведеться виплачувати іпотеку, і сподівається на компенсацію від держави за загибель чоловіка.

Российские военные
Росіянка сама випхала на війну чоловіка і стала вдовою/ e1.ru

На війні проти України загинув російський окупант Ілля Корольов з міста Полевський Свердловської області РФ. 29-річного загарбника поховали у його місті 26 жовтня. Дружина загиблого зізналася, що чоловік не хотів іти на війну, але вона сама його змусила.

Росіянка розповіла, що чоловік після отримання повістки боявся іти на війну, але вона заявила йому: "Іди, не будь боягузом, захищатимеш мене і наших дітей". Тепер вдова Анастасія виправдовується, що тоді не думала, що так станеться. Про це розповідають російські пропагандистські ЗМІ.

Окупанта забрали до військкомату 27 вересня. Наступного дня, 28 вересня, його разом з іншими мобілізованими відправили до Ростовської області, де тримали тиждень.

Та вже за два тижні – 12 жовтня – Корольов загинув у Херсонській області.

Лише після смерті загарбника росіянка згадала, що її чоловік хоч і проходив 10 років тому строкову службу, проте навіть стріляти не вмів.

Тепер вдова окупанта хвилюється, як вона без нього буде глядіти двох дітей і виплачувати іпотеку. Росіянка розраховує, що РФ виплатить їй компенсацію за смерть чоловіка, і тоді вона принаймні зможе розрахуватися з боргами.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті заступника командира вертолітного полку російських збройних сил Володимира Стрільченко. Високопоставленого окупанта збили, коли він перебував у літаку Ка-52.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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