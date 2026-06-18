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Ситуація на користь ЗСУ: у Пентагоні розкрили деталі поліпшення становища на фронті

Олексій Тесля
18 червня 2026, 22:59
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Європейські союзники взяли на себе провідну роль у підтримці оборони України.
ВСУ, Пентагон
У Пентагоні оцінили ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Головне із заяв Колбі:

  • Європейські союзники взяли на себе провідну роль у підтримці оборони України
  • Україні вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити своє становище

Подальша допомога Україні з боку європейських країн НАТО матиме вирішальне значення для продовження протистояння з Росією.

Таку думку висловив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, повідомляє The Guardian.

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За його словами, курс Вашингтона на перерозподіл відповідальності за підтримку України на користь Європи виявився результативним.

"Протягом минулого року європейські союзники взяли на себе провідну роль у підтримці оборони України, взявши на себе відповідальність за фінансову підтримку України, а також надаючи їй власну зброю", — зазначив Колбі.

Він підкреслив, що "цей перехід підтримки до Європи не тільки був реалізований, але й пов’язаний зі стійкою, ефективною обороною України". За його словами, у результаті "ситуація в Україні навіть покращилася".

"Україні вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити своє становище в деяких місцях, продовжуючи закладати основу для міцного миру, побудованого на розумінні Росією того, що продовження цієї війни не тільки заслуговує на засудження, але й не окупиться для Москви", — заявив Колбі.

Водночас він зазначив, що оборона України "дійсно тримається, але для її збереження необхідна постійна й стабільна підтримка з боку союзників".

"Ми в США знову й знову чуємо, наскільки життєво важливою є оборона України для Європи та для наших союзників… але наші союзники повинні підкріплювати слова діями", — сказав заступник міністра оборони США.

Він додав, що європейські країни мають можливість посилити свою залученість і тим самим сприяти створенню умов для більш сталого миру в Україні.

В ОП озвучили можливі терміни зниження інтенсивності війни

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже до осені інтенсивність бойових дій може істотно зменшитися, якщо російським військам не вдасться досягти значних результатів у рамках поточного наступу.

За його словами, російське керівництво робить ставку на літню військову кампанію, розраховуючи на розширення контрольованих територій та зміцнення своїх позицій на фронті.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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