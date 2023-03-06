УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Оборона Бахмута: CNN повідомило про приголомшливі втрати російських окупантів

6 березня 2023, 21:52
Країна-агресорка Росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна.
армия РФ
Росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна / Міноборони РФ

На кожного українського захисника, який загинув під час оборони Бахмута Донецької області, російські окупаційні війська втратили щонайменше п'ятьох своїх солдатів. Про це пише CNN з посиланням на розвідку НАТО.

Так, один з чиновників НАТО, який попросив залишитися анонімним, повідомив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

"Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони завдають великих втрат Росії, коли Москва намагалася взяти Бахмут", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Водночас, попри таке співвідношення, в розвідці Північноатлантичного альянсу також заявили, що Збройні сили України зазнають значних втрат, захищаючи місто-фортецю від російської навали.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато быльші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

Вас може зацікавити:

війна в Україні Бахмут війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:25

Українська тенісистка відмовилася тиснути руку росіянці після турніру

22:23

"Бабка думала всі забули": у РФ розгорівся сильний скандал через відсторонення від змагань ВінерВідео

22:17

Більше не секрет: Олена Кравець нарешті зізналася, чому покинула Студію "Квартал-95"Відео

22:14

Страву доведеться вилити: чому не можна залишати лавровий лист у супі

22:11

Дружина Кіркорова прокляла Наташу Корольову: путініст зробив несподіване зізнанняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:02

"Усім прийде капець": Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ збираються блокувати вагнерівців у БахмутіВідео

21:53

"Якщо є пекло, вони туди потраплять": Познер висловився про російських пропагандистів

21:52

Оборона Бахмута: CNN повідомило про приголомшливі втрати російських окупантівВідео

21:38

Пішов у відрив: путініст Петросян розважається з молодими за спиною у дружиниВідео

Реклама
21:19

"Прильоти будуть дуже сильні": таролог назвав місто, яке ворог обстрілюватиме у березніВідео

20:54

"Героям Слава": Зеленський відреагував на розстріл українського полоненого, всі подробиціВідео

20:52

"Тільки біль": українська спортсменка, яка втратила маму через ракету РФ, присвятила їй медаль ЧЄ

20:45

"Путін офіційно збожеволів": російський диктатор спить у кріогенній кисневій камері - Daily StarВідео

20:35

1+1 media продовжує транслювати футбольні матчі: збирають кошти на "Лігу Аеророзвідки" новости компании

19:58

ЗСУ пішли у контрнаступ та відтісняють ворога від Бахмута - NYTВідео

19:57

"Готують плацдарм, щоб вигнати погань з нашої землі": у ЗСУ назвали головне завдання захисників БахмутаВідео

19:50

Зірка "Постукайся в мої двері" Керем Бюрсін з тріском провалив проби в "Величне століття"

19:45

"Цілий екіпаж відійшов у вічність": у тяжких боях під Бахмутом загинули бійці "Холодного Яру"Відео

19:44

Опухлий Кадиров вперше з'явився на людях з медичним приладом на руціВідео

19:20

Можемо влаштувати в глибокому тилу ворога АрмагеддонПогляд

Реклама
19:19

Будуть радувати око весь сезон: які квіти цвітуть все літо і до пізньої осеніВідео

19:12

"Провина повністю на владі": Фейгін жорстко відреагував на розстріл українського полоненого

19:08

Плоди як п'ять копійок: чим підгодувати порічку, щоб ягоди були більшими

18:59

Чому 8 березня не можна одягати старий одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

18:40

Робокоп, Ісус Христос і навіть Шпинат: як не можна називати дітей в різних країнах світу

18:26

MamaRika показала фігуру в спідній білизні через тиждень після пологів

18:02

Армія РФ вперше наблизилась до захоплення Бахмута - CNNВідео

17:57

Фанати ахнули від побаченого: українська спортсменка Марта Костюк влаштувала "пожежу" в мережіВідео

17:56

Ви будете здивовані: чому яйця не можна зберігати в холодильникуВідео

17:51

У РФ нагородили медаллю за відвагу "зека"-окупанта, який жорстоко вбив людинуВідео

17:39

"Бої досягли найвищого рівня напруження": Сирський розповів про складну ситуацію в БахмутіВідео

17:27

В Україну на 2 дні увірветься літо: синоптик розповів, де потеплішає до 20 градусівВідео

17:03

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

17:00

Залучали снайперів, літаки і 2 танка: боєць врятував з Бахмута 7-річного хлопчика і став його хрещенимВідео

17:00

У РФ будуть заворушення: Путін сам привів війну в РФ - ФейгінВідео

16:33

"Дякую за падіння": Олександр Еллерт офіційно звільнився з "Кварталу-95" після переїзду в СШАВідео

16:12

Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ: що про нього відомо

16:06

Окупанти розстріляли нашого захисника за слова "Слава Україні": у Зеленського дали жорстку відповідьВідео

15:36

"Двійників Путіна накачують отрутою": офіцер КДБ розповів правду про виступи диктатораВідео

15:31

Шість разів обманював смерть: помер легендарний гітарист Lynyrd Skynyrd Гері РоссінгтонВідео

Реклама
15:25

"Буде потужна битва": Залужний і ЗСУ підготували окупантам пастку, астролог назвав датуВідео

15:19

Пора весняного авітамінозу: як допомогти організму впоратися з недугоюВідео

15:10

Чому 7 березня не можна чіпати павутину в будинку і палити свічки: прикмети і суворі заборони дняВідео

15:08

Parimatch Foundation провів ребрендинг і став благодійним фондом Катерини Білоруської

15:05

Скандал на виборах до ВРП: ЦПК назвав адвоката Киви Олексія Шевчука сумнівним кандидатом

14:58

ЗСУ перекинули резерви: спецсили ССО контратакують в Бахмуті – український офіцер

14:52

Тануть у роті: всього 1 крапля перетворить тісто для лінивих вареників в неймовірне блюдо - рецептВідео

14:44

"Був другом, став ворогом": Z-патріотка Кудрявцева висловилася з приводу ЗеленськогоВідео

14:26

Загроза роботі ЗСУ дронами по окупантах: Резніков оцінив сценарій військового альянсу Китаю з РФВідео

14:22

Український комік, що поливає брудом українців, виправдався за свої словаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти