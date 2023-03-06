Оборона Бахмута: CNN повідомило про приголомшливі втрати російських окупантів

Країна-агресорка Росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна.

Росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна / Міноборони РФ

На кожного українського захисника, який загинув під час оборони Бахмута Донецької області, російські окупаційні війська втратили щонайменше п'ятьох своїх солдатів. Про це пише CNN з посиланням на розвідку НАТО.

Так, один з чиновників НАТО, який попросив залишитися анонімним, повідомив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

"Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони завдають великих втрат Росії, коли Москва намагалася взяти Бахмут", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, попри таке співвідношення, в розвідці Північноатлантичного альянсу також заявили, що Збройні сили України зазнають значних втрат, захищаючи місто-фортецю від російської навали.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато быльші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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