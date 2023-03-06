"Цілий екіпаж відійшов у вічність": у тяжких боях під Бахмутом загинули бійці "Холодного Яру"

Під час битви за місто Бахмут загинули Андрій Мельник (водій-механік), Віталій Кобець (командир екіпажу) та Сергій Леонтьєв (навідник).

У тяжких боях під Бахмутом загинули бійці "Холодного Яру" / Фото facebook.com/iryna.rybakova.7

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, у боях під Бахмутом героїчно загинув танковий екіпаж 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова у Facebook.

"Я не знаю, куди вже далі можна розбивати серце… Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті", - написала Ірина.

У коментарях під постом Рибакової боєць 93-ї бригади Володимир Дяченко поділився деталями про діяльність цього екіпажу та висловив подяку загиблим за їх виконану роботу.

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"Екіпаж був шикарний. Скільки разів вони реально допомагали нам. Завжди прикривали піхоту. Подяка величезна! Земля вам, хлопці, пухом! Слава Україні", - написав воїн.

Як уточнили у фонді "Повернись живим", під час битви за місто Бахмут Донецької області загинули Андрій Мельник (водій-механік), Віталій Кобець (командир екіпажу, позивний "Тяпа") та Сергій Леонтьєв (навідник).

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

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