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"Готують плацдарм, щоб вигнати погань з нашої землі": у ЗСУ назвали головне завдання захисників Бахмута

6 березня 2023, 19:57
Українським бійцям доводиться виконувати свою важливу місію у складних погодних умовах та під постійним вогнем, докладаючи неймовірних зусиль.
Украинские военные, Сергей Череватый
У ЗСУ назвали головне завдання захисників Бахмута/ 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, скрін

Українські військові, які продовжують утримувати місто Бахмут на Донеччині, виснажують російських окупантів і готують початок для контрнаступу ЗСУ.

Саме на Бахмут станом на цей час припадає третина щоденних втрат російських загарбників. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі каналу "Freeдом".

"Зараз герої Бахмута роблять одну дуже велику річ. Вони змушують стікати кров'ю ворога, вони сточують його бойові можливості, надламують його бойовий дух", – зазначає Череватий.

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Він наголосив, що українським військовим доводиться робити це у складних погодних умовах та під постійним вогнем, докладаючи неймовірних зусиль.

"Але вони це роблять, вони вибивають ворога, щоб підготувати плацдарм для тих їхніх побратимів, які зараз проходять постійну підготовку, зокрема за кордоном, освоюють західну модерну військову техніку, щоб потім викинути цю погань з нашої землі. Тому їхній подвиг просто безцінний", — сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Ситуація у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський вчора, 5 березня, відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста. Як зазначив Сирський, наразі бої за місто-фортецю досягли найвищого рівня напруження.

При цьому у CNN зазначають, що російські окупанти намагаються захопити Бахмут у Донецькій області і кидають туди величезні сили. Зараз армія РФ вперше з початку повномасштабної війни наблизилась до можливості захопити Бахмут.

Нагадаємо, український військовослужбовець Петро "Стоун" Волощенко розповів, як вони з побратимами провели важку евакуацію з Бахмута сім’ї 7-річного хлопчика Стаса. Для того, щоб вивезти сім’ю з двома дітьми з міста, довелося провести надскладну операцію. Після того, як батьки з дітьми опинилися у безпеці, боєць Волощенко похрестив врятованого ним хлопчика.

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