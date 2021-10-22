Хмара вулкана з Іспанії над Україною: в Укргідрометцентрі оцінили небезпеку для людей

Виверження вулкана Кубре-В'єха у Ла-Пальмі почалося ще 19 вересня / Reuters

Маси повітря, забрудненого у зв'язку з виверженням вулкана Кумбре-В'єха у Іспанії, циркулюють Європою і вже опинилися над Україною, покривши майже всю територію країни. У хмарі підвищений склад діоксиду сірки, однак, як запевняють фахівці, це не становить небезпеки для людей.

Як повідомляє ТСН, переміщення повітряних мас з наслідками виверження вулкана Кумбре-В'єха у Іспанії, були показані супутниковим моніторингом. З'ясувалося, що вулканічна хмара поширюється територією Європи і вже опинилася над Україною.читайте також60 землетрусів в день і потопаючі в попелі вулиці: на Канарах вивергається вулкан

Втім, в Укргідрометцентрі стверджують, що такі повітряні маси для жителів України не несуть небезпеки – для хвилювання немає причин. Хмара циркулює дуже високо і не серйозно не впливає на повітря, яке вдихають люди.

Примітно, що у зв'язку з появою такої хмари міг випасти слабокислий дощ, але він не небезпечний. Наразі фахівці опадів не прогнозують.

Підкреслюється, що забруднене іспанським вулканом повітря має піти з України за добу.

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Вулкан Кумбре-В'єха на Канарах

На острові Ла-Пальма, на Канарських островах у Іспанії, 19 вересня вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Вулкан вважали сплячим довгий час. Лави продовжують рух.

Ще за тиждень до того, як почалося виверження, на острові, де живуть близько 85 тисяч осіб, фахівці фіксували підвищення сейсмічної активності. Були встановлені підземні поштовхи магнітудою до 3,4.

Обвалилася північна сторона вулкана Кумбре-В'єха, після чого виверження стало ще більш швидким і потужним.

За попередніми оцінками, лавою було знищено 742 гектари сільськогосподарських угідь. Приблизно 2 тисячі будівель виявилися зруйнованими. Близько 7 тисяч людей евакуювалися.