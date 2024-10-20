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З'їли ноги: вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму

Олексій Тесля
20 жовтня 2024, 17:23
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Левиці напали на співробітницю, коли нікого поруч не було, тому надати допомогу було вже нікому.
Перевалова
Леокадію Перевалову загризли леви / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pixabay, соцмережі Л. Перевалової

У захопленому РФ Криму в сафарі-парку "Тайган" керівницю парку Леокадію Перевалову понівечили леви, коли вона зайшла у вольєр із хижаками.

Загибла пропрацювала в парку з моменту його заснування 2006 року і була одним із найдосвідченіших співробітників. За словами директора парку Олега Зубкова, вона була справжнім професіоналом, пишуть росЗМІ.

Уточнюється, що зайшовши в зимовий вольєр, Перевалова не закрила зовнішній шибер, за яким перебували леви. За словами Зубкова, хижаки такого не прощають.

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"Левиці напали і, на жаль, нікого поруч не було, надати допомогу було вже нікому. Коли співробітники знайшли Перевалову, це вже було бездиханне тіло. Відігнали левів, викликали слідчі органи", - повідомив він.

За деякими даними, причиною смерті Перевалової стало пошкодження сонної артерії. Після інциденту парк левів тимчасово закрили.

Що відомо про парк левів "Тайган"

Найбільший у Європі розплідник левів та інших видів тварин, переважно великих ссавців-хижаків. На території парку вільно проживають 58 левів, а також сотні тварин інших видів. Розташований в Україні, у Білогірському районі захопленого РФ Криму, на березі Тайганського водосховища. Займає площу 32 гектари. Засновник парку Олег Зубков під час окупації Криму зайняв проросійську позицію, пише Вікіпедія.

Скріншот
/ t.me/s/sledcomcrimea

Водночас Зубков пояснив, що вкрадені з маріупольського зоопарку леви, незважаючи на свою ситість, не тільки напали на жертву, а й почали обгризати її ноги.

"Мене жахнуло здебільшого те, що леви, незважаючи на те, що вони були ситі, здорові, міцні, вони не просто вбили, а ще й обгризли, почали гризти ноги. У цьому жах, тому що якщо леви скуштували людського м'яса, то вони стають людожерами", - наголосив Зубков.

Підкреслюється, що один лев і дві левиці були вкрадені окупантами із зоопарку Маріуполя, який РФ практично стерла з лиця землі, убивши тисячі мирних жителів, влаштовуючи килимові бомбардування міста у 2022 році.

Також зазначається, що усипляння левів не планується, оскільки загибла співробітниця порушила правила безпеки.

Дивіться відео - вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму:

Скріншот
/ Скріншот

Раніше британська розвідка назвала цілі ЗСУ в Криму. Українські атаки продовжують деградувати російський військовий потенціал на Кримському півострові.

Нагадаємо, раніше біля Криму партизани провели успішну диверсію. Знищено елементи, призначені для розміщення в них апаратури залізничної автоматики і телемеханіки.

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