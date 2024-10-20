Серйозний удар по логістиці ворога біля Криму: партизани провели успішну диверсію

Знищено елементи, призначені для розміщення в них апаратури залізничної автоматики та телемеханіки.

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Диверсія українських партизан погіршила логістику ворога / Колаж: Главред, фото: АТЕШ

Біля тимчасово окупованої Новоолексіївки Херсонської області, що поруч з адміністративним кордоном Криму, українські партизани провели успішну диверсію.

Як повідомили в "АТЕШ", вдалося знищити релейну шафу, що зашкодило логістиці ворога. Зазначається, що внаслідок удару постачання окупаційних військ країни-агресора Росії буде сповільнено.

Ускладнення логістики для противника буде відчутно на півдні України, особливо, по важливій лінії постачання палива після знищення нафтового порту в окупованій Феодосії.

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"Проведено сотні успішних операцій, про які ми зможемо відкрито розповісти після перемоги України", - додали в "АТЕШ".

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео успішної диверсії українських партизанів поблизу Криму:

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Діяльність українських партизан - що відомо

Раніше партизани з руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області. Вони підпалили суху траву у декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії. Внаслідок пожежі було знищено 3 бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу. Також було знищено склади зброї та продуктів харчування, зокрема запаси. До 20 осіб отримали опіки високого ступеня важкості.

Напередодні українські партизани порушили логістику російських військ у Курській області. Вони підірвали залізничну гілку, яку ворог використовує для постачання військової техніки та боєприпасів.

Нагадаємо, що партизани в Криму допомагають Силам оборони України виконувати бойові завдання. З цього можна зробити висновок, що рух спротиву у тимчасово окупованому Криму посилюється: партизани допомагають Силам оборони України виконувати бойові завдання.

Аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

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