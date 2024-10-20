Серйозний удар по логістиці ворога біля Криму: партизани провели успішну диверсію

Біля тимчасово окупованої Новоолексіївки Херсонської області, що поруч з адміністративним кордоном Криму, українські партизани провели успішну диверсію.
Як повідомили в "АТЕШ", вдалося знищити релейну шафу, що зашкодило логістиці ворога. Зазначається, що внаслідок удару постачання окупаційних військ країни-агресора Росії буде сповільнено.
Ускладнення логістики для противника буде відчутно на півдні України, особливо, по важливій лінії постачання палива після знищення нафтового порту в окупованій Феодосії.
"Проведено сотні успішних операцій, про які ми зможемо відкрито розповісти після перемоги України", - додали в "АТЕШ".
Дивіться відео успішної диверсії українських партизанів поблизу Криму:
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Діяльність українських партизан - що відомо
Раніше партизани з руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області. Вони підпалили суху траву у декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії. Внаслідок пожежі було знищено 3 бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу. Також було знищено склади зброї та продуктів харчування, зокрема запаси. До 20 осіб отримали опіки високого ступеня важкості.
Напередодні українські партизани порушили логістику російських військ у Курській області. Вони підірвали залізничну гілку, яку ворог використовує для постачання військової техніки та боєприпасів.
Нагадаємо, що партизани в Криму допомагають Силам оборони України виконувати бойові завдання. З цього можна зробити висновок, що рух спротиву у тимчасово окупованому Криму посилюється: партизани допомагають Силам оборони України виконувати бойові завдання.
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