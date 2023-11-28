Потрібні три кроки: в ОП розповіли, як остаточно перемогти Росію

Щоб фундаментально розв’язати "проблему РФ", потрібен асиметричний, технологічний тип контрвійни, наголосив Подоляк.

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В ОП розповіли, як остаточно перемогти Росію/ коллаж: Главред, фото: скрін

Для того, щоб остаточно вирішити "проблему РФ", потрібні три кроки. Загалом результату можна буде добитися, якщо вести асиметричний тип контрвійни й робити ставку на технології. Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Лише асиметричний, технологічний тип контрвійни дасть змогу фундаментально розв’язати "проблему РФ" й остаточно обнулити її вплив на глобальні правила", – зазначив Подоляк.

Він назвав три кроки, які можуть допомогти вирішити "проблему РФ".

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1. Інформаційне ігнорування

За словами радника керівника ОП, потрібно приділяти менше уваги словам країни-агресорки Росії, й особливо проросійському інформаційному лобі на зовнішніх ринках

"Усі інформаційні ініціативи РФ спрямовані лише на заморожування війни в Україні та масштабування інших конфліктів...", – наголосив Подоляк.

2. Обов’язкові й потужні технологічні рішення

"Спільні інвестиції. Збільшення кількості та розширення опцій вибору. Дрони, РЕБи, ракети...", – написав він.

3. Робота щодо країн, які допомагають Росії

"По-третє, гнучкі санкції та превентивна замісна робота щодо третіх країн/ приватних компаній, які дають РФ змогу досі уникати санкцій та отримувати ресурс для нескінченного прихованого рекрутингу "живої сили" й "мілітарної" економіки…", – підсумував Подоляк.

Війна в Україні

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання армії "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що росіяни змінили тактику наступу. Російські військові стали менше використовувати безпілотники на Таврійському напрямку. Водночас окупаційні війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України з використанням керованих авіаційних бомб (КАБ).

У розвідці Британії розкрили просування росіян біля Авдіївки. У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що в останні дні російські війська досягли невеликого просування на північному напрямку "кліщів" у рамках спроби оточити місто Авдіївку.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що ворог почав наступ на кількох ділянках фронту. Росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку. За словами Грабського, ЗСУ здійснюють тактичний відхід.

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