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Тактичний відступ ЗСУ: ворог почав наступ на кількох ділянках фронту

Юрій Берендій
28 листопада 2023, 15:18
Росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку. За словами Сергія Грабського, ЗСУ здійснюють тактичний відхід.
Тактичний відступ ЗСУ: ворог почав наступ на кількох ділянках фронту
Ворог почав наступ на кількох ділянках фронту на Куп'янському напрямку / Колаж Главред, фото: ГУР МО, Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку російські окупанти намагаються блокувати з півночі підхід до річки Оскіл з метою ускладнення операцій Сил оборони України. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, на даному напрямку тривають активні бойові дії. .

"Ми розуміємо, що противник має сувору необхідність продовжувати наступ там. Чому? Тому що з наближенням до Куп’янська вони мають можливість ніби заблокувати з півночі ось цей підхід до річки Оскіл, тобто створити передумови для подальшого просування наступу і для того, щоб серйозно ускладнити питання забезпечення нашого угруповання, яке діє на лівому березі Осколу", - повідомив Сергій Грабський.

За його словами, росіяни будуть намагатися збільшувати тиск відразу на кількох напрямках фронту, зокрема в районі Лиману Першого.

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"Вони тиснуть на наші війська, і ми здійснюємо тактичний відхід. Це треба говорити відверто", — сказав Грабський.

Він відзначив, що російське командування перекидає на Куп'янський напрямок свіжомобілізованих, що дозволяє їм підтримувати високий темп проведення операцій.

"У принципі, алгоритм дій російських окупантів на Куп’янському напрямку не дуже відрізняється від того, що ми бачимо на інших ділянках фронту, зокрема в Авдіївці або в Бахмуті… І такий алгоритм дій буде спостерігатися й надалі — допоки ресурси супротивника не вичерпаються, до цього, вибачте, ще дуже далеко", — сказав військовий експерт.

У той же час, він відзначив, що наразі погодні умови не суттєво впливають на темп проведення бойових операцій, які реалізуються у форматі невеликих маневрових піхотних груп з підтримкою артилерії.

Бойовій дії на Куп'янському напрямку

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. В Інституті вивчення війни повідомили про переміщення російських військ на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська).

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв про зміцнення позицій окупантів на Куп'янському напрямку.

На Куп'янському напрямку спостерігається новий етап загострення. Водночас, за словами військових, росіяни не мають можливості захопити місто і перейти на східний берег річки Оскол.

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війна в Україні Купянск
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