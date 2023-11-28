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Росіяни змінили тактику наступу: бригадний генерал ЗСУ повідомив подробиці

Юрій Берендій
28 листопада 2023, 12:49
За словами командувача ОСУВ "Таврія", росіяни змінили тактику ведення наступальних дій на різних ділянках фронту.
Росіяни змінили тактику наступу: бригадний генерал ЗСУ повідомив подробиці
На частині фронту змінилася обстановка: генерал ЗСУ розкрив деталі / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські військові стали менше використовувати безпілотники на Таврійському напрямку. Водночас окупаційні війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України з використанням керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це у своєму Телеграмі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання армії "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів-камікадзе. Втім ворог продовжує скидати КАБи. Тривають наземні піхотні атаки. Противник і далі сотнями втрачає живу силу", - повідомив Тарнавський.

За його словами, на різних напрямках все більше випадків, коли рядові російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях.За словами генерала, окупанти продовжують комплектувати свої підрозділи ув'язненими.

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"Цей, так званий "спецконтингент", російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у м’ясні штурми", - зазначив командувач.

Він додав, що на Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили 23 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького. Також триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Загальні втрати окупантів в операційній зоні "Таврія" становлять 374 особи. Українські військові також знищили один танк і склад боєприпасів російських військ.

Бойові дії на на півдні

Екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вказав, що українські війська на лівому березі Дніпра просуваються до траси, яка сполучає тимчасово окупований Крим із Мелітополем.

Полковник Збройних сил України Петро Черник відзначив, що Збройні сили України мають всі підстави обвалити південний плацдарм противника.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, українські військові досягли успіхів неподалік від Роботиного у Запорізькій області.

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війна в Україні Авдіївка
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