Чи потрібно повідомляти ТЦК про одруження і народження дітей: роз'яснення

Реєстр військовозобов'язаних поступово наповнюється даними з інших реєстрів, однак поки там неповна інформація пояснила представниця ТЦК Лариса Козак.

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Шлюб, діти, освіта - коли потрібно оновити дані в ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Військовозобов'язані мають особисто повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни в своїх персональних даних, зокрема про одруження або народження дітей, протягом семи днів. Для цього потрібно надати відповідні документи. Про це в інтервʼю Главреду розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

За її словами, наразі не існує можливості дистанційного оновлення даних через електронний кабінет військовозобов'язаного, але в майбутньому планується впровадження такої функції через мобільний застосунок. Це дозволить зменшити потребу в особистих візитах до ТЦК.

"Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення, але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, що у разі, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", - пояснила Козак. відео дня

Представниця ТЦК зазначила, що Реєстр військовозобов'язаних вже отримує дані з інших центральних органів виконавчої влади, проте поки що ця інформація неповна. Козак також підкреслила, що ці правила не стосуються даних з "Резерв+", для них існують окремі норми.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обовʼязок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи", - додала вона.

Хто така Лариса Козак Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Оновлення даних військовозобов'язаними / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Як повідомляв Главред, 16 липня завершується термін для оновлення персональних даних у ТЦК. Однак, за словами народного депутата Олександра Федієнка, військовозобов'язані, які не встигли оновити дані через черги в ТЦК та ЦНАП, можуть зробити це після зазначеної дати без штрафу.

Військовозобов'язаних, які не оновили дані до 16 липня будуть штрафувати. Про штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних можна дізнатися через застосунок "Дія", повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він пояснив, що штрафування не буде автоматичним і потребує певної процедурної підготовки, яка може займати від трьох місяців до року.

Крім цього, військовозобов'язані, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, отримають спеціальну позначку в додатку Резерв+. Це нововведення полегшить роботу ТЦК та поліції.

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