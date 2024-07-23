У Резерв+ з'явилася спеціальна позначка: в Міноборони пояснили, хто її отримав

Щоб отримати позначку, потрібно встановити останню версію програми "Резерв+", розповіла Катерина Черногоренко.

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Військовозобовязані отримають нову позначку у Резерв+ / Колаж: Главред, фото: Telegaraf, скріншот LIGA.net, УНІАН

Військовозобов'язані, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, отримають спеціальну позначку у додатку Резерв+. Нововведення покликане полегшити роботу ТЦК та поліції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, пише LIGA.net.

"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", - розповіла посадовиця.

Щоб отримати цю позначку, необхідно оновити документ у останній версії застосунку. Оновлення доступне у Play Market для Android і App Store для iOS.

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Процедура оновлення проста: натисніть на три крапки поряд з ім'ям військовозобов'язаного в застосунку та оберіть опцію "Оновити документ". Після цього на головній сторінці з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно" під заголовком "військово-обліковий документ". Така ж позначка відобразиться в повній інформації про документ.

Чорногоренко також зазначила, що така позначка важлива, якщо громадянин оновив дані в центрі надання адміністративних послуг, а потім завантажив "Резерв+" після 16 липня і знову уточнив дані. Ця система дозволяє чітко підтвердити, що особа виконала вимоги законодавства.

Хто така Катерина Черногоренко? Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік). В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів. З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах). 27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

Оновлення даних / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набрав чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

Як повідомляв Главред, 16 липня завершується термін для оновлення персональних даних у ТЦК, і ті, хто цього не зробив, можуть бути оштрафовані. Однак, за словами народного депутата Олександра Федієнка, військовозобов'язані, які не встигли оновити дані через черги в ТЦК та ЦНАП, можуть зробити це після зазначеної дати без штрафу.

Крім цього, військовозобов'язаних, які не оновили дані до 16 липня будуть штрафувати. Про штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних можна дізнатися через застосунок "Дія", повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він пояснив, що штрафування не буде автоматичним і потребує певної процедурної підготовки, яка може займати від трьох місяців до року.

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