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"Треба завершити цю війну справедливо": Зеленський вирушив у Брюссель з особливою метою

Альона Вороніна
17 жовтня 2024, 09:24
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Український президент візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради і представить План перемоги.
Флаг Евросоюза, флаг Украины, Владимир Зеленский
Зеленський вирушив у Брюссель з особливою метою/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський вирушив у Брюссель. Там він візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів, а також представить План перемоги, який є інструментом примусу країни-агресорки Росії до миру.

Про це глава Української держави повідомив у відеозверненні. Він зазначив, що нам треба завершити цю війну справедливо.

"Зараз – у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", – наголосив Зеленський.

відео дня

Він подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь.

"Будуть також зустрічі у Європарламенті – і з президенткою Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті. Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", – сказав президент України.

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Євросоюз Володимир Зеленський Європейський союз План перемоги
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