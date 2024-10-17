"Треба завершити цю війну справедливо": Зеленський вирушив у Брюссель з особливою метою

Президент України Володимир Зеленський вирушив у Брюссель. Там він візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів, а також представить План перемоги, який є інструментом примусу країни-агресорки Росії до миру.
Про це глава Української держави повідомив у відеозверненні. Він зазначив, що нам треба завершити цю війну справедливо.
"Зараз – у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", – наголосив Зеленський.
Він подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь.
"Будуть також зустрічі у Європарламенті – і з президенткою Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті. Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", – сказав президент України.
Новина доповнюється…
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред