"Вибачте, на це треба озброєння": Киричевський - про один з пунктів плану Зеленського

Сьогодні, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив парламенту свій план перемоги над Росією.

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Один з пунктів плану перемоги буде важко реалізувати через небажання і зволікання самого Заходу / Міноборони РФ, Фейсбук Івана Киричевського

Військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський оцінив пункт плану перемоги Зеленського, який стосувався перенесення бойових дій на територію Росії. За його словами, головним викликом стане наявність достатньої кількості зброї у Сил оборони.

В етері Еспресо Киричевський припустив, що Захід міг просити Зеленського не розширювати зону бойових дій на територію країни-агресорки. Тому цей пункт і зʼявився у плані перемоги.

Для виконання завдань суто по периметру 1400 кілометрів озброєння може не вистачати — і важкого, і легкого.

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"Тому що, за великим рахунком, у нас проблема зі снарядами зависла, коли у нас зона активних дій була 1300 кілометрів. А треба ще якийсь боєкомплект виділити на, умовно, Одеський напрямок і північний. А тут, виходить, тепер у нас ще Харківщина додалась - мінімум плюс 100 кілометрів, і от Курщина, де мінімум 50 по ширині фронту. Відповідно, де ж, вибачте, на це все озброєння напастися", — зазначив Киричевський.

План перемоги - Зеленський показав стратегію завершення війни

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді України. За словами Зеленського, план перемоги — це план, який передбачає посилення держави та зміцнення українських позицій.

Зеленський під час виступу наголосив, що Україна 2 роки тому запропонувала Формулу миру, провела успішні Саміти миру. Але РФ поки ухиляється від чесної дипломатії й кидає ультиматуми.

Зокрема, пʼятий пункт, розрахований на післявоєнний час. Саме в цьому розділі Володимир Зеленський згадав про те, що після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. На його думку, український досвід повинен стати основою для посилення обороноздатності Альянсу та гарантування безпеки в Європі.

Після чого генсек НАТО Марк Рютте назвав шлях України до НАТО "незворотнім".

При цьому, за інформацією ЗМІ, Зеленський у вересні нібито дав союзникам три місяці на те, щоб ухвалити основні положення представленого ним плану перемоги.

Експерти, опитані "Главредом", звертають увагу на контекст оголошення плану перемоги. А саме – на засідання у форматі "Рамштайн", що не відбулося 12 жовтня, на якому якраз і передбачалося обговорити подальше надання допомоги Україні в межах плану перемоги. Тепер Зеленський повинен буде представити план перемоги на саміті ЄС 17 жовтня в Брюсселі.

План перемоги Зеленського - основні пункти / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

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