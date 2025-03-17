'Потрібна третя сторона': Жданов дав тривожний прогноз щодо перемир'я в Україні

Щоб припинення вогню стало реальністю, потрібна третя сторона, впевнений Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив імовірність припинення вогню / колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

Що сказав Жданов:

Щоб припинення вогню стало реальністю, потрібна третя сторона

Україна має негативний досвід "мінських домовленостей"

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував вірогідність встановлення режиму припинення вогню і необхідність участі в процесі "третьої сторони".

"Щоб припинення вогню стало реальністю, потрібна третя сторона, яка гарантуватиме дотримання цього режиму. Також потрібна організація, яка стане на лінії розмежування і буде моніторити ситуацію на полі бою", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що США відмежовуються від цього і не хочуть надавати Україні ні гарантії безпеки, ні, тим більше, війська.

Водночас він нагадав негативний досвід "мінських домовленостей", які дозволили РФ порушувати перемир'я на Донбасі.

"Техніку відвели з лінії фронту і поставили на майданчики там, де її верифікували за серійними заводськими номерами. Але вже за тиждень росіяни влаштували "каруселі": вдень танки були на стоянці, вночі вони опинялися на передовій і лупили по наших позиціях. І що ми робили у відповідь? Згадайте це ганебне явище, коли ми скотчем заклеювали газовідвідні трубки на автоматах наших солдатів, щоб вони не стріляли у відповідь", - підкреслив військовий аналітик.

Він також зазначив, що раніше в Україні вже встановлювали десятки "перемир'їв", проте жодного з них не дотримувалася Росія, навіть за наявності спостерігачів ОБСЄ.

"Що ще ми отримали? Між Мінськом-1 і Мінськом-2 ми втратили ще 1,5 тисячі квадратних кілометрів: усе почалося з 32-го блокпоста і закінчилося втратою Донецького аеропорту. Усе це яскравий приклад того, що таке припинення вогню без гарантій безпеки і без посередника. Усе це ми випробували на власній шкурі", - додав Жданов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Жданова:

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню. Володимир Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів. Якщо Росія відмовиться від тимчасового припинення вогню, має бути жорстка реакція президента США, зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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